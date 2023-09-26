455 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 48 مليار درهم أو ما نسبته 11.8 %، ليصل إلى 454.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 406.9 مليارات درهم نهاية يوليو 2022.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 6.14% أو ما يعادل 26.3 مليار درهم، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي ، بينما نما على أساس شهري بـ1.6% مقابل 447.8 مليار درهم يونيو الماضي.

وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.4% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 392.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بـ 12% مقابل نحو 350.8 مليار درهم في يوليو 2022. ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.6% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 62 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.5% مقارنة بنحو 56.1 مليار درهم في يوليو 2022.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 219.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بنمو سنوي 12.9 %، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 200.2 مليار درهم بارتفاع سنوي 10.8 %، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 34.9 مليار درهم بزيادة سنوية 10.4 %.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 380.8 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بارتفاع على أساس سنوي بـ12 %، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 74.1 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.8 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز