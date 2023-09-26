«ديم للتمويل» تعزز بنيتها التحتية الرقمية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «ديم للتمويل»؛ عن تبنيها نظاماً مصرفياً حصرياً ومتطوراً، وتمثل ذلك باستثمار الشركة ملايين الدراهم لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، ويأتي هذا التحول بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجيتها المتعددة التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، جنباً إلى جنب مع الابتكارات المتطورة والحديثة التي بدأ عملاء الشركة باستخدامها، وذلك في إطار سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل الحلول الرقمية لعملائها ومواكبة أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة في مجالها، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة، وتعزيز خدمة العملاء، وقيادة النمو في مجال الأعمال.

وتتبع شركة ديم للتمويل لمجموعة قرقاش، تقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والتمويل التجاري وقروض السيارات ومنتجات وخدمات الاستثمار للشركات.

وقال شهاب قرقاش، الرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: «في عالم التمويل المتسارع باستمرار، لا تعد المرونة والسرعة من المزايا البسيطة؛ بل هما أمران لا غنى عنهما، وهنا تبرهن رحلتنا الرقمية التحويلية التزامنا العميق تجاه عملائنا، مما يضمن الحفاظ على الريادة والسرعة لهم بشكل دائم. وبعيدًا عن كونه مجرد تطور تقني وإضافة مميزة جديدة، فإن هذا يمثل تقدماً استراتيجياً ينسجم مع رؤيتنا الشاملة».

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