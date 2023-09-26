15 مليار دولار توزيعات صناديق التمويل التعاونية سنوياً

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أفاد بحث أجرته مجموعة «بريدجسبان» أخيراً، بأن 75 % من صناديق التمويل التعاونية قد أنشئت في السنوات العشر الماضية وكان لها دور رئيسي في الزيادة الملحوظة في مبادرات العطاء السنوية، ووفقاً للمستجيبين للاستبيان الذي يتناوله البحث، فقد بلغت مبادراتهم في 2020 ما يقدّر بملياري إلى 3 مليارات دولار، ومن الممكن زيادة تأثير هذه الجهود التعاونية بزيادة بسيطة في عدد الموظفين العاملين، حيث من الممكن لهذه الجهود التعاونية أن توفر توزيعات تصل إلى 15 مليار دولار كل عام.

وفي سياق مماثل، عقدت مبادرة بيرل، جلسة نقاشية أخيراً تحت عنوان «قوة العطاء في التغيير»، وتباحث المتحدثون في ديناميكية العمل الخيري الاستراتيجي وقاموا بإلقاء الضوء على قدرته على التأثير والتغيير وحل التحديات الاجتماعية والمساعدة في التوظيف الصحيح للموارد من أجل خلق الحلول المستدامة.

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