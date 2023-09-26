مباحثات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استقبل سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من وزارة الاقتصاد برئاسة الدكتور عبد الرحمن المعيني، وكيل مساعد لقطاع الملكية الفكرية، وفوزي الجابري مدير إدارة العلامات التجارية، وخلفان السويدي مدير إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية.

كما ضم الوفد مروة الهرمودي مدير مشروع الفاحص الإماراتي، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون في مجال الملكية الفكرية دعماً لمكانة الدولة في مؤشر الابتكار، حيث تعتبر الملكية الفكرية محوراً أساسياً ومحركاً فعلياً للتنافسية والنمو المستدام.

وبحث الطرفان الأمور المشتركة في مجال الملكية الفكرية، وسبل تعزيز هذا التعاون للإسهام في تحقيق صدارة الدولة وريادتها في جميع المجالات، وضرورة تحقيق التكامل بين جميع الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات المتعاملين، ومواكبة التطورات، وفقاً لأعلى درجات الكفاءة.

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