5 % إسهام التعدين في الناتج المحلي للإمارات بحلول 2030

المصدر: أبوظبي - وام

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قال خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن قطاع التعدين يعد من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات إذ عملت الوزارة على إطلاق أول استراتيجية للثروة المعدنية في الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والقطاع الخاص وذلك لمواكبة التوجهات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك بمناسبة استضافة النسخة الثامنة من ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة من أمس وحتى الخميس 28 سبتمبر، والمقام تحت شعار «استثمار تعديني... تنمية مستدامة».

وأضاف الحوسني في تصريحات إن وزارة الطاقة والبنية التحتية وضعت مجموعة من المستهدفات لقطاع التعدين في السنوات المقبلة ومنها زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي غير النفطي ليصبح 5% بحلول 2030 وزيادة نسبة الشركات في قطاع التعدين والصناعات التحويلية بنسبة 10% إضافة إلى زيادة القيمة المضافة للقطاع مع زيادة قيمة صادرات الصناعات الاستخراجية التعدينية بحلول سنة 2026 وإحلال واردات الصناعات الاستخراجية التعدينية التي تبلغ قيمتها نحو 558 مليون دولار بمنتجات محلية مع حلول سنة 2026 وإعلان 6 محميات جيولوجية بالتعاون مع الجهات المعنية وتسجيلها لدى يونيسكو بحلول سنة 2030 وغيرها من المستهدفات.

ولفت الحوسني إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية وضعت خريطة للمبادرات الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل وتشمل هذه المبادرات مجموعة من المشروعات والمبادرات المشتركة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص بهدف الوصول إلى المستهدفات التي تم وضعها.

وقال الحوسني إن الوزارة نفذت مسوحاً جيولوجية ومعدنية وجيوفيزيائية، فتم تنفيذ أول مسح معدني في سنة 1975 فيما تم إعداد خرائط جيولوجية مختلفة. وفي السنوات (2002 - 2006) تم وضع خرائط جيولوجية حديثة للمنطقة الجبلية والمناطق المجاورة لها بدراسات جيولوجية تفصيلية ووضع الخرائط الجيولوجية ميدانياً.

وفي السنوات من (2006 - 2012) تم تنفيذ المرحلة الثانية من المسح فتمت تغطية بقية أراضي الدولة في هذا المسح وتم إنتاج ما يزيد على 47 خريطة جيولوجية ورقية ورقمية ونحو 20 تقريراً متخصصاً في مختلف مجالات الجيولوجيا كما قامت الوزارة ببناء قاعدة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تمثل حصيلة ومخرجات المسوح الجيولوجية والجيوفيزيائية التي نفذتها الوزارة.

وأضاف الحوسني إنه ضمن إنجازات الوزارة تم إصدار أول كتاب باللغة العربية عن جيولوجية دولة الإمارات – التطور الجيولوجي للإمارات في أكثر من 600 مليون سنة والذي يتم تدريسه في عدد من الجامعات في الدولة، كما تم إصدار أول أطلس للصخور والمعادن في الدولة باللغتين العربية والإنجليزية.

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