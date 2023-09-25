«سيدات أعمال الإمارات» و«أون باسيف» يعززان استخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات وشركة «أون باسيف» مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في كابيتال كلوب بمركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات.

وتأتي مذكرة التفاهم تحت شعار (معاً نصنع المستقبل) وفي خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجتمع وخاصة رائدات الأعمال نحو تحقيق التنمية المستدامة، وفي سياق الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي كونه واحدة من أهم التكنولوجيات المبتكرة في العصر الرقمي.

وقعت المذكرة المهندسة فريدة عبدالله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، والمهندس محمد كمال الرئيس التنفيذي لشركة «أون باسيف»، وهي تهدف إلى العمل المشترك على تطبيقات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بغرض تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج وتوفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه رائدات الأعمال وبما يعزز مشاركتهن التنافسية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم دعم تقني واستشاري.

من ناحيته تقدم عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات آيات الشكر والعرفان إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات «أم الإمارات» على دورها الداعم لقضايا المرأة الإماراتية وخاصة رائدات الأعمال منهن مشيراً إلى إطلاق سموها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 –2031 والتي ستسهم في تعزيز مكانة المرأة ودورها في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى دور المجالس المحلية للمرأة في دعم مسيرة مجلس سيدات أعمال الإمارات مشيراً إلى قرب إصدار النظام الأساسي الحديث للمجلس والذي سيكون ملبياً تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض بالمرأة في المجالات الاقتصادية كافة مؤكداً أن المرأة تحظى بأنواع الدعم كافة من قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعالى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعالى وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأكدت فريدة العوضي أن المذكرة ستسهم في تقديم الدعم والموارد الضرورية لدعم مشروعات ريادة الأعمال التي تقودها النساء وزيادة فرصهن في القطاع الاقتصادي إذ سيتم تنظيم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة لتطوير مهارات النساء وزيادة قدراتهن في مجموعة متنوعة من المجالات وخاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا واستخدامات الذكاء الاصطناعي كما ستعمل المذكرة على تعزيز البحوث والتطوير في مجالات تهم رائدات الأعمال وتقديم الحلول المبتكرة.

وأفادت بأن مجال الذكاء الاصطناعي سيساعد رائدات الأعمال على استغلال هذه التكنولوجيا لتوسيع نطاق عملهن واستكشاف فرص جديدة كما سيسهم في تطوير منتجات وخدمات أكثر ابتكاراً وجدوى، إضافة إلى الإسهام في تقليل التكلفات.

وقالت إن هذا التعاون سيخلق بيئة تنافسية عبر تطبيق التكنولوجيا المتقدمة وتوجيه استراتيجيات النمو واتخاذ قرارات استثمارية أفضل فالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفتاحاً لنجاح رائدات الأعمال في العصر الرقمي الحديث ويمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافهن وتطوير مشروعاتهن بفعالية.

من جانبه أشار المهندس محمد كمال الرئيس التنفيذي لـ«أون باسيف» في كلمته إلى سعادته بتوقيع شراكة استراتيجية بين شركة «أون باسيف»، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجلس سيدات الأعمال الإماراتي، هذا المجلس الذي يعزز دور المرأة في تطوير المجتمع الإماراتي بالكامل، في ظل حرص الدولة وقياداتها الحكيمة على تمكين المرأة في شتى مجالات الحياة، وخاصة في مجال الأعمال، بما يعكس الاهتمام الكبير بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، فالمرأة الإماراتية شريك فاعل في النهضة الاقتصادية، من قيام الدولة وحتى الآن وإنجازاتها حديث العالم.

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