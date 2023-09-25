«ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين» ينطلق غداً بمشاركات عالمية

المصدر: الفجيرة - البيان

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تنطلق غداً الدورة الثامنة من «ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين»، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خلال الفترة من 26 - 28 سبتمبر الجاري، تحت شعار «استثمار تعديني... تنمية مستدامة» بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية لاستكشاف الفرص ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات التعدينية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن وضع الحلول للتحديات التي تعترض سبيل نمو هذا القطاع.

وأعلنت شركة «الفجيرة لصناعات البناء»، إحدى أبرز الشركات الإماراتية المتخصصة عالمياً في قطاع مواد البناء، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من «ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين»، وقال عبدالرزاق حسن الدجاني، المدير التنفيذي لشركة الفجيرة لصناعات البناء، إن مشاركة «الفجيرة لصناعات البناء» في الملتقى تعكس الالتزام الراسخ للشركة في تعزيز قطاع البناء والتعدين المستدام على الصعيد المحلي والعالمي، معرباً في الوقت نفسه عن اعتزازه بأن تكون الشركة جزءاً من هذا الحدث الكبير الذي يبرز قيم الابتكار والاستدامة والريادة في مجال التعدين.

وأكد أهمية الملتقى في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين عبر تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت التعدينية وترسيخ آليات الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بوصفه منصة مهمة وأحد المؤتمرات الدولية المتخصصة بالمنطقة لتبادل التجارب والخبرات.

وأضاف عبدالرزاق حسن الدجاني: يأتي ملتقانا هذا العام تحت شعار «استثمار تعديني... تنمية مستدامة»، ليؤكد للعالم أن دولة الإمارات آمنت منذ وقت مبكر بأن جوهر البناء والتطور قائم على ترسيخ وتعزيز جهود الاستثمار والتنمية المستدامة على كل المستويات، والتعامل مع التحديات التي قد تواجهها من خلال تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات والحلول المبتكرة.

وأكد أن إمارة الفجيرة في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تمضي قدماً نحو التطور والارتقاء ومواكبة المستجدات واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن شركة «الفجيرة لصناعات البناء»، تتشرف دائماً بحمل المسؤولية في دعم الاقتصاد الوطني على مستوى الرؤى والمبادرات والإنتاج والإسهامات النوعية والفاعلية، كما تسعى لمواكبة التطورات الحديثة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة يكون لها دور كبير في استدامة عملية التطور في قطاعات البناء المختلفة.

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