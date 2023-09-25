2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 399 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 1.59 مليار درهم و306 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 714.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 501.81 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 450 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 42.39 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 374.57 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 29.12 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 63.03 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 31.74 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 10.54 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 24.58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 221.58 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 52.74 مليون درهم و103 رهن فلل وشقق بقيمة 168.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 23.08 مليون درهم.

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