سوق دبي يربح 3.7 مليار درهم محلقاً لأعلى مستوياته منذ منتصف يوليو 2015

المصدر: وام

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في مستهل الأسبوع وربح رأسماله السوقي ما يربو على 3.7 مليار درهم ليحلق نحو أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو 2015.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 697.8 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 701.59 مليار درهم بنهاية تداولات اليوم، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.87 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و511.9 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 336.2 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 22.7 ألف صفقة.

سوق دبي.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.32% أو ما يعادل 13.5 نقطة ليغلق عند 4182.06 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 15 يوليو 2015، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار بنسبة 1.03% والاتصالات 0.794% والمالية 0.62% والخدمات 0.4%.

وتعزز أداء سوق دبي بمكاسب أسهم العقار مع صعود "إعمار العقارية" بنسبة 2.06%، و"إعمار للتطوير" 0.14%، كما صعد "الإمارات دبي الوطني" 1.37% و"دبي للاستثمار" 0.8% و"ديوا" 0.38% و"إمباور" 0.52% و"تبريد" 0.27% و"دو" 0.94%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 224.3 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 60 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" 51.2 مليون درهم، و"دبي التجاري" 46.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند 9836.69 نقطة، فيما أقفل مؤشر "فادكس 15" بالغاً مستوي 9540.11 نقطة، وصعد مؤشر قطاع العقار بنحو 2.36% والصناعة 0.42% والسلع الاستهلاكية 0.31% والطاقة 0.28%.

وكان ضمن الأسهم الخضراء في سوق أبوظبي "أبوظبي الإسلامي" مع ارتفاعه بنسبة 2.47% و"الدار العقارية" 2.41% و"موانئ أبوظبي" 1.1% و"أدنوك للتوزيع" 0.53% و"أدنوك للحفر" 0.5% و"ملتيبلاي" 0.5% و"أبوظبي التجاري" 0.35% و"الفا ظبي" 0.29% و"أدنوك للغاز" 0.29%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 206.8 مليون درهم ليغلق عند 403 دراهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً 111.8 مليون درهم وأقفل عند 20.52 درهم، ثم "ملتيبلاي" 96.2 مليون درهم ووصل إلى 4.02 درهم و"الدار" 90.2 مليون درهم بالغاً مستوي 5.95 درهم.

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