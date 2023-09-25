«دبي للسيليكون» تجمع قادة الصناعة في معرض المركبات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن تنظيمها معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمركبات الكهربائية (MENA EV Show 2023) بالتعاون مع «إنويكس العالمية للفعاليات».

وتحت شعار «ريادة انتشار المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، يجمع المعرض قادة الصناعة، والخبراء، وصنّاع السياسات، والمبتكرين معاً يومي 27 و28 سبتمبر في فندق «راديسون ريد» في مجمّع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون.

ويهدف المعرض لتقديم منصة حيوية لتصوّر مستقبل التنقّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفيره ملتقى لأصحاب المصلحة في سلسلة القيمة العالمية الخاصة بصناعة المركبات الكهربائية؛ بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون والمسؤولون الحكوميون وروّاد صناعة المركبات.

تقنيات نظيفة مستدامة

وقال الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون: «تسرّع دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطواتها للتحول نحو التقنيات النظيفة والمستدامة، بما في ذلك المركبات الكهربائية التي توفر بديلاً مميزاً يحقق كفاءة استخدام الوقود. ويشكّل معرض المركبات الكهربائية بواحة دبي للسيليكون منصة نوعية لتسليط الضوء على التقدم والتطور الشامل في مشهد التنقل الكهربائي في المنطقة، ويقدم فرصة مهمة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التنقل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.»

وأضاف: «في عام الاستدامة بدولة الإمارات وبالتزامن مع استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف»كوب28«، يؤكد تنظيمنا لهذا الحدث التزامنا الكامل بتعزيز تبنّي حلول المركبات الكهربائية في التنقل بدولة الإمارات، كما يتماشى مع حرصنا على المساهمة الفاعلة في دعم تحقيق المبادرة الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.»

موضوعات محورية

ويناقش المؤتمر على مدى يومين الموضوعات المحورية التي تشكّل مستقبل التنقل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك معايير الحوكمة، والسياسات الخاصة بالمركبات الكهربائية، واستراتيجيات تعزيز البُنى التحتية المستدامة لها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها، والاستفادة منها في تعزيز استقلالية خيارات الطاقة والتنويع الاقتصادي، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في قطاع التنقل الكهربائي.

ويتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النوعية والحلقات النقاشية والحوارات حول الفرص الاستثمارية في القطاع إلى جانب عدد من العروض التقديمية التي تستشرف مستقبله. وسيحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى مجموعة متنوعة من المتحدثين من روّاد صناعة المركبات الكهربائية، وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة البحر الأحمر الدولية، وبريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا، ومجموعة فولفو، والمسعود.

الدراجات الكهربائية

كما سيشهد المعرض مشاركة عدد من الأسماء المهمة في صناعة المركبات الكهربائية، وسيتضمن عرضاً للمركبات والدراجات الكهربائية من قبل شرطة دبي وشركة «تسلا» والفطيم للسيارات و«طلبات» والعديد غيرها. ويقدم المعرض أحدث التطورات في مجال المركبات الكهربائية والمركبات الخفيفة والشاحنات ومركبات النقل العاملة بالكهرباء، كما يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في البنى التحتية للشحن الكهربائي ومحطات شحن المركبات الكهربائية وأنظمة بطارياتها.

وسيوفر معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات الكهربائية 2023 كذلك فرصاً للتواصل وتطوير الأعمال، وتجارب تعريفية شاملة للحضور، كما سيعمل على ربط صنّاع السياسات والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع. ويحظى الحدث برعاية كلٍ من «وارد ويزارد إنوفيشنز آند موبيليتي» (Wardwizard Innovations & Mobility) وقسم الطاقة لدى مجموعة المسعود، وشركة بريدجستون، وشركة «سن جرو الشرق الأوسط»، وشركة «إلكترا إي في»، و«أم بي وارانتيز»، و«أكس واي زد للهندسة والاستشارات» و«ريلباص» RAILBUS.

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