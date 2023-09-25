وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تبدأ التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن بدء التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية (UAEPass) للمتعاملين والشركات مع أنظمة وخدمات الصناعة والمواصفات والمطابقة والاعتماد الوطني، وذلك للحصول على هذه الخدمات بشكل حصري من خلال الهوية الرقمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي، بما يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد حميد حسن الشامسي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استجابة متعاملي الوزارة في التسجيل باستخدام الهوية الرقمية (UAEPass) بشكل لافت خلال الفترة التجريبية، حيث مثل هذا الإجراء خطوة استباقية مهمة لتعزيز وكفاءة وفعالية تحسين تجربة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات بشكل أكثر مرونة، بما ينعكس على أداء ونمو القطاع الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق الوصول الإلكتروني المرن لخدمات الوزارة، وهو ما يعزز من جهود التنافسية والاستدامة.

وأضاف أن عدد الشركات المسجلة والمنضمة إلى (UAEPass) بلغ 16574، وهي زيادة مهمة تعكس حرص متعاملي الوزارة على التعاون مع الوزارة من خلال تفهمهم لأهمية التسجيل والانضمام للهوية الرقمية، والتي تتيح لهم الوصول الفوري والآمن إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، وإيمانهم بما حققته الهوية الرقمية من تبسيط للإجراءات الإدارية وتحسين التفاعل بين الوزارة والمتعاملين، مشيراً إلى أن توفير الخدمات بشكل سلس وفعال يواكب توجهاتها والاستراتيجية الحكومية للتحول الرقمي.

ودعا مدير إدارة سعادة المتعاملين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المتعاملين إلى ضرورة الانضمام إلى النظام الجديد للهوية الرقمية، والذي يساعدهم في تحسين بيئة الأعمال وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية والذكية، خصوصاً وأن التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا يمثل توجهاً حكومياً لتوفير الخدمات بكفاءة وفعالية أكبر للشركات والمتعاملين الأفراد.

وطبقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عملية التحول الإلكتروني والتي دخلت حيز التنفيذ الإلزامي منتصف شهر يوليو الماضي، والتي أتاحت إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً والتحقق من صحتها دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، كما حرصت الوزارة على نشر مجموعة من التعميمات والرسائل والأدلة الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على الشركات والمتعاملين لتوضيح آلية التسجيل وربط حسابات المتعاملين بالهوية الرقمية.

وبإمكان متعاملي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الحصول على تطبيق الهوية الرقمية UAEPass للهواتف الذكية والتسجيل من خلال منصتي Apple Store وGoogle Play، ويتم التسجيل للمتعاملين عبر خطوات مبسطة، تتضمن إدراج بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني، وإنشاء كلمة سر، ومن ثم الحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز