«دناتا» تقدم المناولة الأرضية لـ «هينان إيرلاينز» الصينية في ميلانو

المصدر: دبي، ميلانو - البيان

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فازت شركة «إيربورت هاندلينغ»، مشروع «دناتا» المشترك، بعقد لعدة سنوات، لتقديم خدمات المناولة الأرضية لعمليات الناقلة الصينية «هينان إيرلاينز»، في مطار ميلانو مالبينسا بإيطاليا.

وسوف تتولى شركة «إيربورت هاندلينغ»، بموجب العقد، تقديم مجموعة من خدمات الركاب والأمتعة وساحة الطائرات لشركة «هينان إيرلاينز»، التي تشغّل ثلاث رحلات أسبوعياً بين ميلانو ومطار شنزن باوان الدولي في جمهورية الصين الشعبية، بطائرات البوينغ 9-787.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيربورت هاندلينغ» ألبرتو موروسي: «نحن فخورون وسعداء بخدمة هينان إيرلاينز في مطار ميلانو مالبينسا، ونتطلع إلى توفير أعلى مستوى من الجودة والسلامة للناقلة وعملائها. وسوف نواصل بذل قصارى جهدنا، لنكون المزود المفضّل لخدمات الطيران والسفر عبر جميع عملياتنا».

وشركة «إيربورت هاندلينغ» هي المزود الرائد للخدمات الجوية في مطاري ميلانو، مالبينسا (MXP) ولينيت (LIN)، وتعدّ شريكاً موثوقاً لأكثر من 60 ناقلة جوية، حيث تتعامل فرقها المتخصصة مع أكثر من 25 مليون مسافر، و96 ألف رحلة سنوياً. والمساهم الأكبر في شركة «إيربورت هاندلينغ» هي دناتا، اللاعب العالمي في قطاع الخدمات الجوية الشاملة، والتي تخدم أكثر من 300 شركة طيران في أكثر من 120 مطاراً في 16 دولة.

وتأسست «دناتا»، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة، في أكثر من 38 دولة، عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV، بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

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