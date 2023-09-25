القرية العالمية تطرح باقات كبار الشخصيات السبت المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 28 رسمياً، في العاشرة من صباح يوم السبت المقبل، الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأوضحت القرية العالمية أن الباقات ستكون متوفرة حصرياً، عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني، حيث ستمنح كل باقة حاملها مجموعة واسعة من المزايا والتجارب المميزة للاستمتاع بها طوال الموسم.

ونظراً للطلب الكبير الذي شهده الحجز المسبق لهذه الباقات الأسبوع الماضي، تنصح القرية العالمية ضيوفها بالاستعداد المسبق، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني tickets.virginmegastore.me.

وتتوافر باقات كبار الشخصيات بفئات متنوعة، تشمل الماسية بسعر 7,000 درهم للباقة الواحدة، والبلاتينية مقابل 2,950 درهماً للواحدة، والذهبية مقابل 2,250 درهماً، والفضية 1,750 درهم. واحتفاءً بموسمها الـ 28، كشفت القرية العالمية، أنها أعدت مفاجأة رائعة لضيوفها، ستكون مخبئة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، حيث سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته، على شيك ذهبي بقيمة 28,000 درهم.

وستفتح القرية العالمية أبوابها مجدداً في 18 أكتوبر 2023، وسيتم الإعلان عن آخر مستجدات الموسم الـ 28 خلال الأسابيع القليلة القادمة.

لمحة عن مزايا باقات كبار الشخصيات لموسم القرية العالمية الـ 28:

• تذاكر دخول كبار الشخصيات

• ملصقات ومزايا مواقف سيارات كبار الشخصيات

• بطاقات الروائع، التي تسمح لحامليها دخول العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية، مثل متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق!»، وعرض «سايبر سيتي» الشيق، والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال.

• دخول مجاني أو برسوم مخفضة إلى باقة واسعة من تجارب القرية العالمية المميزة والممتعة، وعلى وجهات ترفيهية متنوعة في دبي.

• سيحصل أصحاب الباقات البلاتينية على قسائم تتيح لهم التنقل بسيارة الأجرة داخل الوجهة، وغسيل السيارة وخدمة حمل المشتريات.

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