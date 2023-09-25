ألفا ظبي تستحوذ على حصة الأغلبية في ماتيتو هولدنجز

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أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة للاستثمارات المالية شراء حصة أغلبية في شركة حلول المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ماتيتو هولدنجز من شركات ميتسوبيشي وميتسوبيشي هيفي إنداستريز وجلف كابيتال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، في حين ستحتفظ عائلة غندور الشريك المؤسس في ماتيتو بأدوارها القيادية في الشركة بعد اتمام الصفقة.

وقال طلال غندور الرئيس التنفيذي المشارك في متيتو إن استثمار ألفا ظبي القابضة في الشركة يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به ماتيتو كشركة رائدة في مجال حلول إدارة شبكات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر واحدة من أكثر مناطق العالم معاناة من نقص المياه.

وفي الشهر الماضي أعلنت ألفا ظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائجها المالية النصف سنوية لعام 2023، حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباح المجموعة ليبلغ 3ر10 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 30% سنويا.

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