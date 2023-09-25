دبي تتفوق عالمياً في ثراء منتجها السياحي

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد تقرير أمريكي أن دبي تتميز بتنوع وثراء المنتج السياحي الذي تقدمه لزوارها لتجمع بين كل ما هو عصري وأيضاً تراثي، في مشهد فريد يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وذكر تقرير نشرته «لاس فيغاس ريفيو- جورنال»، تنوع المنتجات وخيارات السياحة والضيافة في دبي عالمياً، فضلاً عن ثرائها ليشمل ما هو تراثي وأيضاً الحديث والترفيهي ليناسب جميع المستويات من الزوار، لافتاً إلى البيانات التي نشرتها أخيراً شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية، والتي توقعت أن تتفوق دبي على «لاس فيغاس» في عدد الغرف الفندقية بحلول نهاية العام الجاري عندما تضيف إلى مخزونها من الغرف الفندقية 9000 غرفة جديدة من المقرر الانتهاء من إنشائها على مدار العام الجاري ليرتفع الإجمالي لديها بذلك إلى 154.000 غرفة فندقية، مقارنة مع 151.771 غرفة فندقية في المدينة الأمريكية السياحية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن دبي وجهة سياحية ساحرة تتميز بتفرد وتنوع منتجها السياحي الذي تقدمه لزوارها وأن هذا التنوع يشمل أيضاً مواقع فنادقها، ذلك أن هذه المواقع موزّعة على كافة أرجاء الإمارة، وإن كانت هناك مواقع معينة ترتفع فيها أعداد الفنادق، مثل جزيرة «نخلة جميرا» و«مركز دبي المالي العالمي»، وغيرها من المناطق، إلا أن فنادق دبي تبقى على الرغم من ذلك منتشرة في كافة المواقع، على النقيض من فنادق لاس فيغاس، والتي تتركز جميعها في المنطقة المعروفة باسم قطاع «ذا ستريب».

وأضافت «لاس فيغاس ريفيو- جورنال» أن تنوع المنتج السياحي في دبي يشمل أيضاً إبداعاتها، ومنها على سبيل المثال قدرتها على تأسيس وجهات سياحية ومنشآت ترفيهية على جزر أو شبه جزر اصطناعية داخل مياه الخليج العربي حيث أضافت الإمارة إلى شواطئها ووجهاتها المائية مساحات واسعة تزيد من رونقها السياحي.

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