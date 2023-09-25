دبي ضمن أقوى مراكز التقنية المالية عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت «فوربس»، نجاح دبي في ترسيخ مكانتها بقوة بين أقوى المراكز التي تنتشر فيها التقنية المالية «فينتك» على مستوى العالم، حيث باتت الإمارة عن جدارة واحدة من أهم عواصم «فينتك» عالمياً خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت المجلة الأمريكية في تقرير أمس عن أبرز 10 فعاليات مشهودة يترقبها العالم في مجال «فينتك» في الفترة المتبقية من العام الجاري، وكذلك على مدار العام المقبل أن «قمة دبي للتقنية المالية»، والمنتظر أن تُقام يومي السادس والسابع من مايو المقبل، تُعد واحدة من أبرز هذه الفعاليات العشر.

وأضافت إن دبي باستضافتها فعالية عالمية مثل هذه، تُعلن رغبتها في البقاء ضمن صدارة صناعة «فينتك» موضحةً أن دبي ستكون في استضافتها هذه الفعالية مقصداً لكبار الأطراف المتخصصة في صناعة «فينتك» على مستوى العالم. ولفتت «فوربس» إلى أن «قمة دبي للتقنية المالية» في مايو المقبل تهدف إلى تحديد معيار عالمي للطريقة التي تتعامل بها الحكومات والشركات على السواء مع قضية الابتكار في مجال الخدمات المالية.

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من عدم الإعلان حتى الآن عن أجندة «قمة دبي للتقنية المالية» أو قائمة الضيوف والمتحدثين فيها، فإن الفعالية يقيناً ستعالج قضايا رئيسة تتعلق بالابتكار المالي، ومن أهمها المدفوعات الرقمية، والتمويل المفتوح، وتطبيق مفهوم الاستدامة في الخدمات المالية، فضلاً عن قضايا تقنية عامة كالموجة المستقبلية من الإبداع في التعامل مع الشبكة الدولية للمعلومات، والتي يُشار إليها باصطلاح «ويب 3».

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