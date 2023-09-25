«نايت فرانك»: الإمارات رابع مستثمر عقاري في اليابان

المصدر: سنغافورة - البيان

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تبوأت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً على مستوى المستثمرين العقاريين في اليابان خلال العام الجاري.

وأظهر تقرير لشركة «نايت فرانك إل إل بي» للاستشارات العقارية أن سنغافورة أصبحت أكبر مستثمر في قطاع العقارات في اليابان، مدفوعة بضعف الين الياباني وارتفاع الطلب في صناعة الخدمات اللوجستية وصناعة الضيافة، موضحاً أن إجمالي التدفقات الواردة من سنغافورة بلغ نحو 3 مليارات دولار حتى الآن في 2023، يليها مستثمرون من الولايات المتحدة وكندا والإمارات.

وأوضح التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) قد استحوذ وحده على محفظة مكونة من 27 فندقاً ومنتجعاً بعد شرائها من شركة «دايوا هاوس اندستري»، والتي تعد أكبر شركة إنشاءات في اليابان، مقابل مبلغ إجمالي أقل من مليار دولار.

وقالت كريستين لي، رئيسة قسم الأبحاث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «نايت فرانك»، إن شراء صندوق الثروة السيادية السنغافوري «جي آي سي» لستة مستودعات في اليابان من شركة بلاكستون مقابل 800 مليون دولار ساهم في ذلك بشكل كبير.

ووصف كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق الثروة السيادية السنغافوري جيفري جانسوبهاكيج، اليابان مؤخرا بأنها سوق «رخيصة جدا» حيث يمكن تحقيق القيمة، ولديها طريق طويل للمضي قدما.

وأنفق المستثمرون الأجانب، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس، وشركة كيه كيه آر، وشركة بلاكستون، ما مجموعه 2 مليار دولار على الصفقات في قطاع الفنادق في اليابان حتى الآن في عام 2023، بحسب شركة «أم إس سي آي» للأصول العقارية.

وأضافت «نايت فرانك»، أن تزايد ترتيبات العمل الهجين (أي العمل من المكاتب لفترة والعمل عن بُعد أيضاً) في اليابان وارتفاع العرض أدى إلى تآكل شهية المستثمرين تجاه قطاع المكاتب.

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