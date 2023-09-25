154 علامة جودة لمستحضرات التجميل في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 1880 شهادة مطابقة لمستحضرات تجميل والعناية الشخصية، تغطي أكثر من 17000 منتج، كما أصدرت الوزارة 154 علامة جودة إماراتية، تشمل أكثر من 15000 منتج خلال النصف الأول من 2023.

وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - عبر موقعها الرسمي على منصة «إكس»، أن النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، تم تصميمه بعناية، لضمان تلبية المنتجات للمعايير القياسية المعتمدة عالمياً، بهدف تعزيز سلامة وجودة كل منتج وحماية المستهلكين من المواد الضارة، لترسيخ الثقة في منتجاتنا، والمساهمة في نجاح العلامات التجارية الوطنية.

وتعتبر شهادات تقييم المطابقة للمنتجات والخدمات، ضمانة لمنظومة الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة للمنتجات والصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حسب إدارة الاعتماد الوطني في الوزارة.

وتعزز شهادات المطابقة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وتلعب دوراً فاعلاً في سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق الإماراتية، سواء كانت من المنتجات المصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج.

منظومة متكاملة

ونجحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في توفير منظومة متكاملة، لمراقبة جودة مستحضرات التجميل والعطور والعناية الشخصية في أسواق الدولة، وتهدف الوزارة إلى ضبط وتنظيم هذا القطاع، وحماية المستهلك المحلي، ومكافحة عمليات الغش التجاري، ومنع تداول السلع والمنتجات الرديئة الصنع، والتي تتسبب في أضرار على صحة وسلامة المستهلكين.

وتستهدف الوزارة من إصدار شهادات المطابقة، ضمان حماية المستهلك من عمليات الغش والتلاعب، بسبب عدم مطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في سمعة سوق مستحضرات التجميل الإماراتية، إقليمياً ودولياً.

وتضع الوزارة في المقام الأول صحة وسلامة المستهلكين ضمن أولوياتها، وتساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، إقليمياً وعالمياً، كما تهدف إلى تحفيز الابتكار والجودة، من أجل تحقيق السلامة ضمن منظومة صناعية متكاملة.

مطابقة المنتجات

وتقوم «جهات تقييم المطابقة» بدور مهم في التأكد من مطابقة المنتجات في أسواق الدولة، لتعزيز الثقة في المنتجات الصادر لها شهادة مطابقة إماراتية تثبت سلامتها وجودتها، وفقاً للوائح والأنظمة الوطنية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية، وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات، بما يعزز الصادرات والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم على الاقتصاد الوطني.

وتعتمد الوزارة مجموعة من الإجراءات، تعلن بموجبها قبول جهة تقييم المطابقة، بعد التأكد من إمكاناتها في إجراء تقييم المطابقة، وهي إجراءات يتم اتخاذها إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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