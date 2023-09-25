935 مليار دولار إيرادات تطبيقات الهاتف الجوال في 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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أشارت تقديرات حديثة لمؤسسة «ستاتيستا»، إلى أن تطبيقات الهاتف الجوال ستحقق إيرادات تتجاوز 935 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يعكس المشهد القوي والمتنوع للتطبيقات الرقمية المتاحة للمستخدمين.

وأطلقت آبي باي (Appy Pie)؛ الشركة المتخصصة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، برنامجاً تدريبياً مجانياً على تطوير تطبيقات الهاتف الجوال. ويحمل البرنامج التدريبي عنوان «إنشاء تطبيقات جوال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون برمجة: بوابتك إلى الابتكار»، ويهدف إلى تغيير نظرة المستخدمين تجاه تطوير تطبيقات الهاتف الجوال، وجعلها في متناول الجميع.

ويكشف البرنامج عن أدوات مبتكرة ومتطورة، تعمل على تبسيط دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الهاتف الجوال، ما يتيح تحويل هذه التطبيقات إلى حلول ذكية وسريعة الاستجابة دون عناء.

ويتضمن البرنامج أيضاً سرداً لروايات مباشرة من الشركات الناجحة، التي نجحت في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج رائعة، ما يتيح للمشاركين التعلم من تجاربهم، وتطبيق أفكارهم على المشاريع الجديدة. كما سيتم عرض رؤى هامة حول كيفية التغلب على التحديات المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سيشارك خبراء «آبي باي»، مجموعة من المعارف والاستراتيجيات للتغلب على العقبات بفعالية.

ويسلط البرنامج الضوء على الإمكانات المثيرة التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي للشركات.

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