حلول «كايزن» للذكاء الاصطناعي تنطلق من دبي إلى المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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بدأت شركة «كايزن» الهندية للذكاء الاصطناعي تقديم استشارات لعدد من شركات التطوير العقاري في دبي لمساعدتها على زيادة الربح بإجراء تغييرات طفيفة على التصميمات الأصلية ضمن حد الاختلاف المعتمد، مدعومة من الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن أن تحقق ربحاً إضافياً لكل مشروع بأكثر من 25 % إضافة إلى الاقتصاد الكبير في استهلاك الطاقة.

واختارت «كايزن» دبي لإطلاق حلولها في المجال العقاري بتقديم حلولها واستعراض محفظة مشروعاتها التي تبلغ 108 مشروعات في الهند عبر تقنيتها التي يتم تشغيلها بالذكاء الاصطناعي إذ حققت الشركة الناشئة زيادة ملموسة في الأرباح بلغت 3.86 مليارات دولار في الفترة الماضية، ومن ثم تخطط الشركة لدخول سوق العقارات المربح لدول مجلس التعاون الخليجي عير بوابته الرئيسة دبي، والتي يتوقع أن تبلغ قيمة المشروعات المخطط لها والتي لا تزال قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي ما يقدر بـ1.36 تريلون دولار بحلول سنة 2030.

وقال جاي شاه، مؤسس كايزن للذكاء الاصطناعي: «حلول الشركة خفضت مساحة البناء بمقدار 4.32 ملايين قدم مربعة. كما خفضت 562 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية في المشروعات البالغ عددها 108 مشروعات، حيث أنها بمجرد تعيينها، تقوم بفحص الرسوم الهندسية التفصيلية وتخرج بنتائجها التي تمثل توفيراً ملموساً في التكلفة. وقال إن هذه الحلول يمكن أن تحقق ربحاً إضافياً يصل إلى أكثر من 25 % لكل مشروع.

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