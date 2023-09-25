أكاديمي: الإمارات تتبنّى نهج السياحة الشاملة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضح الدكتور شون لوخري، أستاذ مشارك في جامعة هيريوت وات دبي، أن الإمارات خطت خطوات كبيرة في تبنّي نهج السياحة الشاملة، ما يضمن أن جميع الزوار، بغض النظر عن قدراتهم، يمكنهم الاستمتاع بشكل كامل بالمعالم السياحية والتجارب المتنوعة في أنحاء الإمارات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بفضل الاستثمار الدولة في تطوير البنية التحتية، والأماكن العامة، ومناطق الجذب السياحي، وخدمات النقل بشكل مستمر.

وقال إن الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، وفرت تجارب سياحية استثنائية لأصحاب الهمم، حيث أنشأ مطار دبي مناطق مخصصة لتسجيل الوصول، ومواقف مجانية للسائقين من أصحاب الهمم، وتحسين إمكانية الوصول إلى الكراسي المتحركة، كما ساهمت المسارات المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة على الشواطئ، مثل شاطئ الممزر وأم سقيم، في تعزيز إمكانية الوصول إلى المناطق السياحية الشهيرة.

وأضاف أن الفنادق ووسائل النقل العامة في الإمارات تراعي في تصميمها توفير السهولة والراحة لفئة أصحاب الهمم بمختلف الإعاقات، من خلال المرافق، دعماً لنهج الدولة الرامي إلى تحقيق الشمولية في مجال السياحة، مشيراً إلى أن السياحة الشاملة تسهم في دمج هذه الفئة في المجتمع ويكسر الصور النمطية عنها.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي انعكاساً للدعم الحكومي القوي للسياحة الشاملة، حيث توفر القمة الدولية السنوية لسياحة السفر في دبي منصة لمناقشة الاستراتيجيات التي تجعل السياحة أكثر سهولة وتعزيز القدرة التنافسية للوجهة.

وأفاد بأن منظمة السياحة العالمية، أعلنت مؤخراً أن أكثر من 1.3 مليار شخص يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة، أي ما يعادل حوالي 16% من سكان العالم، ومن أجل ذلك فإن توفير تجربة شاملة ومريحة لجميع الفئات أصبح أمر ضروري.

وأكد أن السياحة الشاملة ضرورية لنمو الصناعة واستدامتها وأهميتها الاجتماعية. ووفقاً للشبكة الأوروبية للسياحة الميسرة، فإن الاقتصاد العالمي يخسر سنوياً 150 مليار دولار بسبب تجاهل هذا السوق وعدم إعارته الانتباه والاهتمام بالشكل الكافي.

ونوه بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تطوير سياسات واستراتيجيات شاملة تلبي بشكل فعال احتياجات المسافرين المتنوعين، وهو ما أدركته دبي مبكراً وقامت بتشكيل فريق دبي للسفر والسياحة الميسرة في عام 2022 للمساعدة في وضع دبي كوجهة رائدة عالميًا في مجال السياحة الشاملة والصديقة لذوي الإعاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز