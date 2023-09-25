الكونغو الديمقراطية: نتطلع لاستثمارات إماراتية في قطاع التعدين

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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تتطلع جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى شركاء في أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في العالم، وتتوقع المزيد من استثمارات التعدين من شركة إماراتية.

ورغم توقف المحادثات في شأن تطوير مشروع «غراند إنغا» بقدرة 44 غيغاواط مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست وشركته فورتيسكو فيوتشر إندستريز، فإن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي صرح للصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك اهتماماً بالمشروع من شركاء محتملين آخرين.

ويتطلع الزعيم الكونغولي إلى تعزيز مكانة بلاده الغنية بالموارد وجهة للمستثمرين الباحثين عن حلول لمواجهة تغير المناخ. وهو يروّج لأرصدة الكربون التي تحمي ثاني أكبر غابة استوائية في العالم والاستثمار في معادن الطاقة الخضراء المهمة، ومن ذلك النحاس والكوبالت.

وقال إن مجموعة بريميرا ومقرها في أبوظبي، ستزيد استثماراتها في البلاد قريباً لتشمل هذين المعدنين. وتخطط المجموعة أيضاً لإنشاء مصهر لإنتاج تنتالوم والقصدير وتنغستين بالشراكة مع شركة حكومية.

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