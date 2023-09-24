حمدان بن محمد يطلق "برنامج قيادات دبي الاقتصادية"

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن إطلاق "برنامج قيادات دبي الاقتصادية" .

ودون سموه عبر منصة إكس: نطلق اليوم "برنامج قيادات دبي الاقتصادية" .. هدفنا تجهيز كوادر وطنية تستطيع تحمل مسؤولية دبي الاقتصادية المستقبلية وتحقيق رؤية أجندتها الاقتصادية D33 وضمان استدامة النمو .. البرنامج يمتد لمدة عام وسأتابعه بنفسي، وسيكون تحت إشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وباب الترشيح والترشح مفتوح عبر موقع المركز الإلكتروني لجميع من يرى في نفسه جزءاً من مستقبل اقتصاد دبي وريادة الإمارات.

حمدان بن محمد: نطلق اليوم "برنامج قيادات دبي الاقتصادية".. هدفنا تجهيز كوادر وطنية تستطيع تحمل مسؤولية دبي الاقتصادية المستقبلية وتحقيق رؤية أجندتها الاقتصادية D33 وضمان استدامة النمو@HamdanMohammed pic.twitter.com/7yZi49jg66 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 24, 2023

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