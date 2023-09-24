36.8 مليون درهم تمويلات «رُوّاد» لـ 82 مشروعاً

المصدر: الشارقة – البيان

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أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تقريرها السنوي لعام 2022، الذي سلطت فيه الضوء على جهودها في دعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسعيها لتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في الإمارة، حيث بلغ العدد التراكمي لإجمالي المشاريع الممولة حتى نهاية العام الماضي 82 مشروعاً بقيمة 36.8 مليون درهم، مع صدور موافقات تمويلية لـ9 مشاريع جديدة، منها قرابة مليوني درهم عبر برنامج التمويل المباشر، و1.8 مليون درهم عبر برنامج التمويل غير المباشر.

وقد توزع التقرير، الذي يحمل عنوان «ندعم الحاضر لنصنع المستقبل»، على 13 باباً ترصد أهم النتائج والبيانات المتعلقة بمنظومة خدمات التمويل والاستشارات والتدريب ومزايا العضوية التي توفرها المؤسسة لقاعدة أعضائها المنتسبين من المشاريع الريادية، فضلاً عن الدعم المقدم على صعيد التسويق والزيارات الميدانية والاشتراك في الفعاليات والأنشطة الترويجية بالتنسيق مع قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة.

مناخ تنافسي

وفي مقدمة التقرير، أكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» نجحت في تحقيق قفزات نوعية في أدوارها لتحريك بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، والعمل على خلق مناخ تنافسي إيجابي يصب في ترسيخ قوة ومتانة اقتصادها المحلي وجعلها موطناً لرواد ورائدات الأعمال، والارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية لخدمة المجتمع في المجالات كافة، وبما يترجم على أرض الواقع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى ضوء متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة».

وأشار السويدي إلى أن 9 مشاريع حصلت خلال عام 2022 على موافقات تمويلية بإجمالي 3.8 ملايين درهم، بينما انضم 244 مشروعاً جديداً إلى عضوية المؤسسة، وبالمقابل تم تجديد عضوية 262 مشروعاً للسنتين الثانية والثالثة، وتمديد عضوية 87 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة.

وأوضح حمد علي عبدالله المحمود، مدير المؤسسة، أن جهود «رُوّاد» على مدى العام الماضي أثمرت عن تعزيز التنوع والنمو في المشاريع الريادية التي تحتضنها وتنتسب إليها، الأمر الذي عزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق فرصاً إيجابية جديدة لتعزيز دورها ومشاركتها في اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن العدد التراكمي لإجمالي المشاريع الممولة حتى نهاية عام 2022 بلغ 82 مشروعاً بقيمة 36.8 مليون درهم، مع صدور موافقات تمويلية لعدد 9 مشاريع جديدة خلال العام الماضي، منها قرابة مليوني درهم عبر برنامج التمويل المباشر، و1.8 مليون درهم عبر برنامج التمويل غير المباشر.

استشارات

وقال المحمود: «قدمت المؤسسة 82 استشارة لرواد الأعمال، بينما تم قبول 8 دراسات جدوى مقدمة، وإجراء 277 مقابلة مع أصحاب المشاريع أو الراغبين في دخول تجربة ريادة الأعمال، فضلاً عن قيام شعبة إسعاد المتعاملين بالتعامل مع أكثر من 12,800 مكالمة هاتفية».

وأضاف: «توزعت المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية إلى 153 مشروعاً في القطاع التجاري، و86 مشروعاً في القطاع المهني، و5 مشاريع في القطاع الصناعي، بينما مثلت مشاريع رائدات الأعمال 86 من إجمالي هذه المشاريع، في حين استحوذ رواد الأعمال على 147 مشروعاً، وأما المشاريع المشتركة بين الجنسين فقد بلغت 11 مشروعاً».

وركز التقرير، الذي تتوفر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، على استعراض أهم المنجزات التي قامت بها المؤسسة، من ذلك التعاقد مع شركة «امتياز» للامتياز التجاري بهدف تعزيز فرص حصول الأعضاء على حقوق الامتياز التجاري لمشاريعهم، كما حصلت هذه المشاريع على مجموعة إعفاءات حكومية بقيمة تجاوزت 6.5 ملايين درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من الأعضاء نحو مليون و229 ألف درهم، في حين استقبلت 133 زيارة ميدانية من فريق المؤسسة، وعلى صعيد تطوير الكفاءات والقدرات تم تنفيذ 37 برنامجاً تدريبياً ودبلوماً مهنياً استفاد منها 703 مشاركين.

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