تراجع مواد البناء يشعل المنافسة بين شركات المقاولات

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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أشعل انخفاض أسعار مواد البناء الأساسية وخاصة حديد التسليح والأسمنت المنافسة بين شركات المقاولات في الدولة لتشهد سوق البناء طرح أسعار تنافسية وصلت بالمتوسط السعري لمتر البناء إلى 2800 درهم في الربع الثالث من العام.وأرجع مختصون تزايد المنافسة بين شركات المقاولات المحلية إلى تراجع أسعار مواد البناء الأساسية وفي مقدمتها حديد التسليح والأسمنت بين 5 و15 % مقارنة بمعدلاتها السائدة في النصف الأول ما عزز سعي شركات المقاولات لتحريك السوق بإرساء أسعار جاذبة تحفز أصحاب مشروعات البناء وتنعش حركة منح العقود ولا سيما في الأنشطة الإنشائية الأكثر انتشاراً.

وتسهم تنافسية التكلفة وتنوع العروض المطروحة من قبل المقاولين في استقطاب أصحاب المساكن والمشروعات سواء لتسريع أعمالهم وانتظام المشاريع أو للبدء بمشروعات جديدة من قبل المستثمرين.

وأوضحت لوائح أسعار الحديد لدى موردين محليين مواصلة سعر الحديد المصنع في الدولة بلوغ أسعار تنافسية وصلت إلى متوسط 2300 درهم للطن مقارنة بمتوسط سعري سابق بلغ 2500 للطن مع بداية العام.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد العربي للحديد والصلب أن أسعار حديد التسليح المستورد ولا سيما الحديد التركي واصلت في سبتمبر الاستقرار على المستويات السائدة نفسها مع بداية الربع الثالث وعند مستوى أقل من 600 دولار للطن «2200 درهم» منخفضاً بنحو 14 % مقارنة بمستوى الأسعار مع بداية العام الجاري والبالغ 700 دولار «2600 درهم».

وتراجعت أسعار الأسمنت في السوق المحلية وفق الموردين عند حد أدنى 10.5 دراهم مقارنة بسعر سابق 11 درهماً للعبوة في الوقت الذي حافظ السعر الأعلى لبعض الأنواع عالية الجودة على مستواه بين 13 و15 درهماً وفي المقابل واصلت المواد الأخرى ثباتها النسبي متضمنة كلاً من الرمل والخرسانة الجاهزة والطابوق وغيرها من المواد اللازمة لعمليات البناء الأساسية.

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