73.8 % من القيمة السوقية في سوق دبي لـ 10 شركات

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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وصلت رسملة أكبر 10 شركات وطنية مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية إلى 514.95 مليار درهم، مع آخر جلسات الأسبوع الماضي، فيما ستوقع أن تحقق المزيد من الارتفاع، بما يتماشى مع خطط الأسواق المحلية لمضاعفة قيمتها السوقية إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة نحو 3.580 تريليونات درهم حالياً. واستحوذت 10 شركات مُدرجة على 73.8 % أو 515 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي، والبالغة 697.87 مليار درهم.

وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في الصدارة، مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 128.5 مليار درهم، بما يعادل 16.4 % من رسملة سوق دبي، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة سوقية جاوزت 114.6 مليار درهم، وبحصة 14.4 %، ثم إعمار العقارية 68.4 مليار درهم، تمثل 9.8 % من إجمالي رسملة سوق دبي. ووصلت القيمة السوقية لبنك دبي الإسلامي إلى 42.7 مليار درهم، بحصة 6.1 %، ثم الإمارات الإسلامي 33.45 مليار درهم، تعادل ما نسبته 4.8 %، ثم بنك المشرق 31 مليار درهم، و«إعمار للتطوير» بأكثر من 28.4 مليار درهم.

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