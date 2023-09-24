تقرير سويسري: مراكز تسوق دبي متعة بلا حدود

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد تقرير سويسري أن مراكز التسوق في دبي تهدي زوارها أجمل الأوقات وتجارب الترفيه والتسلية والمتعة بلا حدود ووفق أعلى المعايير العالمية فيما تحقق في الوقت نفسه الفرصة للمحال والشركات التجارية للربح والازدهار التجاري. وذكر موقع «ذا بليس براند أوبزرفر» الشبكي السويسري المتخصص في تقييم العلامات التجارية للدول والمدن أن مراكز التسوق في الإمارات، وبصفة خاصة في دبي، تتفوق ومعها مراكز التسوق في بعض المدن الإسبانية والأسترالية، على باقي أقرانها على مستوى العالم، في الجمع بين هدف الربح التجاري، وهو الهدف الرئيس لأي مركز تسوق في العالم، وتعزيز الترابط بين أفراد الأسرة.

وذلك بتوفير أنشطة ترفيهية ومناطق مخصصة للعب الأطفال، الأمر الذي يجمع بين أفراد الأسرة في قضاء أوقات ممتعة في داخل مركز التسوق.

ونشرت المجلة تقريراً عن مراكز التسوق والفرصة السانحة أمامها بعد تعافي العالم من جائحة «كوفيد19» في الجمع بين الربح التجاري وتعزيز المشاركة المجتمعية، بتخصيص أنشطة ممتعة لأفراد الأسرة، ما يؤدي إلى زيادة الأوقات التي يمضونها في صحبة بعضهم بعضاً.

وأوضح التقرير أن مراكز التسوق في الإمارات، وتحديداً في دبي، نجحت في القيام بذلك قبل تفشي الجائحة، وما زالت تؤدي على نحو جيد في ما يتعلق بالجمع بين تحقيق الربح والاضطلاع بالدور الاجتماعي.

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