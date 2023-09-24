515 ملياراً قيمة أكبر 10 شركات مُدرجة في «سوق دبي»

المصدر: دبي - محمد عباس

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وصلت رسملة أكبر 10 شركات وطنية مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية إلى 514.95 مليار درهم مع آخر جلسات الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق المحلية لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم في السنوات الثلاث المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.580 تريليونات درهم.ووفق رصد لـ«البيان»، استحوذت 10 شركات مُدرجة على نحو 73.8 % أو ما يعادل 515 مليار درهم من مجمل القيمة السوقية لسوق دبي المالي البالغة 697.87 مليار درهم.

«ديوا» تتصدر

وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 128.5 مليار درهم بما يعادل 16.4 % من رسملة سوق دبي، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة سوقية جاوزت 114.6 مليار درهم وبحصة 14.4 %، ثم إعمار العقارية 68.4 مليار درهم تمثل 9.8 % من مجمل رسملة سوق دبي.

ووصلت القيمة السوقية لبنك دبي الإسلامي إلى 42.7 مليار درهم بحصة 6.1 %، ثم الإمارات الإسلامي 33.45 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.8 %، ثم بنك المشرق 31 مليار درهم، و«إعمار للتطوير» أكثر من 28.4 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لـ«سالك» أكثر من 24.7 مليار درهم، و«دو» التابعة لشركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» 24.1 مليار درهم، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» 19 مليار درهم.

وتعززت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو ملحوظ في الأسبوع الماضي مدعومة بشكل رئيس بقوة الاقتصاد الوطني إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.

عمليات شرائية

وربح سوق دبي المالي نحو 11.3 مليار درهم الأسبوع الماضي، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب على أسهم المصارف والعقار. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 686.55 مليار درهم في نهاية جلسة التعاملات يوم الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 697.87 مليار درهم نهاية جلسة أول من أمس.

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