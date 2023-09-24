40 مليار درهم صادرات 10 قطاعات صناعية محلية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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حققت 10 قطاعات صناعية محلية 40 مليار درهم كصادرات خارجية عبر منافذ أبوظبي خلال 7 أشهر وفق مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء بالإمارة أبانت انتشاراً واضحاً للمنتج المحلي في العديد من الأسواق الدولية واستناداً لما يحققه الطلب على منتجات قطاعات رئيسية بمقدمتها اللدائن والمعادن وتواكب تلك المؤشرات الطفرة التي يشهدها القطاع الصناعي المحلي مع ارتفاع الثقة في المنتج الوطني مع الاستفادة من الانسيابية والسرعة التي تكفلها جاهزية البنية اللوجستية على خارطة التجارة الدولية.

ووفق مؤشرات مركز الإحصاء في أبوظبي فإن الصناعات المعدنية لا تزال تحافظ على الحصة الأكبر من صادرات الصناعة المحلية عبر منافذ أبوظبي حيث حازت حصة 50.7 % من إجمالي الصادرات الصناعية بإجمالي يتجاوز 20.3 مليار درهم خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي مع استمرارية تصدير منتجات المعادن الأساسية بحصة 19.9 مليار درهم إلى جانب ما يصل 300 مليون درهم كصادرات مباشرة لمنتجات الصناعات المعدنية المختلفة.

واختصت اللدائن بالمرتبة الثانية كأكثر صادرات السلع المنتجة محلياً خلال تلك الفترة بحصة 20.5 % من الإجمالي بصادرات تتجاوز 8.2 مليارات درهم ثم تلتها الصناعات الكيماوية بدورها بحصة 7.2 % بإجمالي صادرات تجاوزت 2.9 مليار درهم على مدار الربع الأول بينما جاءت الصناعات الغذائية والتي تشهد تطوراً واضحاً خاصة ضمن القاعدة الصناعية للإمارة حالياً لتحوذ حصة 6.5 % وبقيمة قاربت 2.6 مليار درهم.

فيما بلغت صادرات الصناعات الورقية والحجر نحو 2.5 مليار درهم مقابل ذلك تنوعت الصادرات الصناعية الأخرى التي استطاعت فتح أسواق لها بالخارج بين صادرات صناعات قطاع المعدات والآلات المتخصصة وصناعات الأحجار والخزف وصناعات الأثاث والمنسوجات والصناعات الجلدية متضمنة مصنعات الأحذية إلى جانب قطاع السلع المتنوعة.

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