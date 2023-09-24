مؤتمر «إنجيج» للشركات الصغيرة ينطلق في دبي 27 الجاري

المصدر: (دبي - البيان )

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تشهد دبي انطلاق مؤتمر إنجيج للشركات الصغيرة والمتوسطة في فندق العنوان في دبي مول 27 سبتمبر الجاري، ويستهدف مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحين وصناع القرار الذين يتطلعون إلى التوسع والتواصل مع أقرانهم، واستكشاف أحدث حلول الأعمال لتحقيق النمو والتوسع. وتتواصل فعاليات المؤتمر الذي يستضيفه باونز، برنامج الولاء الخاص بأسلوب الحياة على مدى نصف يوم مع جدول أعمال حافل بالرؤى ودراسات الحالة والنماذج الملهمة، وتشمل المواضيع التي سيتم استكشافها في المؤتمر تعزيز المبيعات، والثقافة والتنوع، والولاء في قطاع البيع بالتجزئة، وغيرها من المواضيع القيمة الأخرى.

ويشارك في الدورة الافتتاحية من المؤتمر نخبة من المتحدثين بما فيهم خبراء إقليميون مثل رامز حلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية التميز في المبيعات، وكورينا كروس مستشار القيادة للثقافات، وفيل بيدفورد، المدير التنفيذي لشركة أسينتف للتسويق.

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