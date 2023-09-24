1000 خبير يشاركون في «قمة مستقبل الضيافة» في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تنطلق غداً في أبوظبي «قمة مستقبل الضيافة» ضمن فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة»، وتستمر القمة على مدار 3 أيام، بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومحمد العبار، رجل الأعمال ومؤسس شركة «إعمار العقارية»، ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال ومئات الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر.تطوير الوجهات وتتضمن قمة مستقبل الضيافة مناقشات حول كيفية تطوير الوجهات السياحية، وتصميم الضيافة، والهندسة المعمارية للفنادق، وسوق الضيافة العربية، وحلقات نقاش وعروض تقديمية حول السياسات العامة في قطاع السياحة وكيفية دعم الاستثمار. بالإضافة إلى جلسات خاصة حول البرامج والصفقات والفعاليات والجلسات الحوارية لمناقشة أحدث مستجدات الاستثمار الفندقي في المنطقة.

منصة دولية

وأكد جوناثان ورسلي رئيس مجلس إدارة «ذا بينش» المنظمة لقمة مستقبل الضيافة - لـ «البيان» - أن قمة مستقبل الضيافة تشكل منصة دولية تستقطب الرواد وصناع القرار الأكثر نفوذاً وتأثيراً في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة، لتبادل المعرفة، وبحث سبل بناء شراكات جديدة، والعمل سوياً من أجل مستقبل أفضل لقطاع الضيافة.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 1000 من صناع القرار في مجال الاستثمار في مجال الضيافة من أكثر من 350 شركة رائدة حول العالم لمدة ثلاثة أيام مليئة باتجاهات الاستثمار المبتكرة والرؤى الرائدة وفرص التواصل التي لا مثيل لها في عالم الضيافة.

تشغيل وابتكار

وأضاف إن الحدث يعتبر النسخة الأولى التي تستضيفها أبوظبي وينطلق تحت شعار «التركيز على الاستثمار». ويتناول الاستثمار ونماذج التشغيل والابتكار ومستقبل السياحة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة. بالإضافة إلى الكلمات الرئيسية والمقابلات وحلقات النقاش، ستكون هناك سلسلة من فرص التواصل والرحلات والدروس الرئيسية وورش العمل وجلسات العرض التقديمي للشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب.

وتتضمن الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة» 3 فعاليات رئيسية هي «قمة مستقبل الضيافة» و«منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال» و«مؤتمر أفراح أبوظبي»، بالإضافة إلى «ملخص سياحة أبوظبي».

وتهدف إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الشركاء في مختلف مجالات صناعة السياحة، إلى جانب تبادل خبراتهم ورؤاهم للمساهمة في تطور القطاع.

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