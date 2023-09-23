الآلاف في دبي وحول العالم في طوابير «آيفون 15»

المصدر: دبي - محمود حسن

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تدفق الآلاف على متاجر «أبل» حول العالم أمس لاستلام هاتف «آيفون 15» حيث يتم طرح أجهزة آيفون الجديدة للبيع في 40 دولة، بما في ذلك الإمارات وأستراليا وهونغ كونغ والبر الرئيسي للصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

وشهدت العديد من المتاجر على مستوى العالم أعداداً كبيرة من الطوابير الطويلة للحصول على «آيفون 15» خارج متاجر أبل في دبي وأستراليا والصين، وتشير الطوابير الطويلة إلى أن العديد من محبي «أبل» ما زالوا على استعداد لتحمل الليالي الطويلة والساعات المبكرة ليكونوا من أوائل من يمتلكون جهاز آيفون الجديد وساعة «أبل واتش» الجديدة.

وفي دبي، تجمعت أعداد كبيرة من الجماهير وحرصت على التواجد من مساء أول من أمس وساعات الصباح الأولى من يوم أمس في «دبي مول» و«مول الإمارات»، وذلك للحصول على هاتف آيفون 15 من متاجر أبل.

واصطف الآلاف لحجز مكان أمام متاجر أبل في دبي مول ومول الإمارات، في مشهد يتكرر سنوياً.

وفي بكين توافد الناس على متاجر أبل صباح أمس لشراء أحدث هاتف آيفون، على الرغم من مخاوف تأثر المبيعات بالمشاحنات بين أمريكا والصين.

كما طلب الكثيرون الهاتف للتسليم، وارتفعت طلبات التوصيل خلال ساعة واحدة بـ253 % مقارنة بجهاز آيفون 14 العام الماضي.

وفي الدقائق العشر الأولى بعد بدء عمليات التسليم في الساعة الثامنة صباحاً، قالت الشركة إن 25 ألف هاتف كانت في طريقها إلى العملاء.

وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الجديدة حققت نجاحاً جيداً لشركة أبل حتى الآن، استناداً إلى المبيعات الأولية للمنتج عبر الإنترنت، وشوهدت طوابير طويلة من الناس خارج متجر أبل في BKC في مومباي، أول متجر أبل في الهند.

وقال أحد العملاء خارج متجر أبل في مومباي: كنت هنا منذ الساعة الثالثة مساء الخميس، وانتظرت في الطابور لمدة 17 ساعة للحصول على أول آيفون في أول متجر أبل في الهند، لقد أتيت من أحمد آباد. وأضاف عميل آخر، فيفيك من بنغالورو: أنا سعيد لأنني حصلت على هاتف «آيفون 15 برو» الجديد الخاص بي، أنا متحمس للغاية. ويقول آن، من أحمد آباد: لقد وصلت أمس، كنت هنا في المتجر في الساعة الخامسة - الساعة 6. كنت في افتتاح المتجر منذ بضعة أشهر، حيث كنت محظوظاً بما يكفي لمقابلة تيم كوك للمرة الثانية.

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