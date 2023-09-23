«آي ستايل» ترفع عدد فروع متاجرها بالإمارات إلى 16 فرعاً

المصدر: (دبي - البيان)

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بعد النجاح الذي حققته أولى متاجر آي ستايل شريك «أبل» المميز في دبي مارينا مول، تفتتح آي ستايل متجرين جديدين شركاء مميزين لأبل، الأول في ديرة سيتي سنتر بدبي والآخر في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة في نهاية هذا الأسبوع. ويسير المنفذون الجدد على المفهوم العالمي لشركاء «أبل» المميزين، مما يجعلهم الوجهة الأفضل للتسوق من منتجات ومستلزمات أبل الصديقة للبيئة في إطار فسيح مُرحب بالجميع.

ويتحدث فريق العمل المحترفون بالمتجر عدة لغات لتقديم أفضل خدمة مخصصة. أُسست «آي ستايل» في 2005 وتمتلك 13 متجر «أبل» مميزاً لإعادة البيع والآن لها 3 فروع جديدة لمتاجر شركاء «أبل» المميزين، اثنان في دبي وواحد في الشارقة بحيث يصل إجمالي المنافذ 16 متجراً عبر جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ويقع متجر ديرة سيتي سنتر في الطابق الثاني أما سيتي سنتر الزاهية في الطابق الأول.

وقال نيكولاس داهر، المدير العام لمتاجر آي ستايل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ستنقل متاجر شركاء أبل المميزة تجربة العملاء لمستوى آخر مميز لجميع الزوار في كلتا الإمارتين. نلبي جميع احتياجات العملاء بما في ذلك شركات الأعمال وندعو الجميع لزيارة متاجرنا الجديدة للاستمتاع بمنتجات أبل الصديقة للبيئة وجميع المستلزمات والخدمات التي نقدمها».

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