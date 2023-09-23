مصري يفوز بمليون درهم من «الأنصاري للصرافة»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «الأنصاري للصرافة» عن تتويج مصطفى أبو يوسف من الجنسية المصرية بجائزة المليونير العاشر لحملتها السنوية «عروض الصيف 2023».

وأقيم السحب النهائي في دبي بحضور كبار مسؤولي «الأنصاري للصرافة»، وممثلين عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتم بث السحب مباشرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة. وتأهل الفائز للسحب بعد إرساله حوالة مالية عبر تطبيق الهاتف المحمول للشركة كما شهدت الحملة تتويج خليفة صبيح الكعبي، إماراتي الجنسية، بالسحب على سيارة «Lexus UX».

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في «الأنصاري للصرافة»: نتوجه بالتهنئة إلى مصطفى أبو يوسف لتتويجه بجائزة المليونير العاشر ضمن حملة «عروض الصيف»، كما نهنئ جميع الفائزين الآخرين ويسرنا أن نشهد نجاح دورةٍ جديدة من عروض الصيف، استمراراً لنجاح الدورات السابقة.

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