سوق دبي يقفز %3.1 بمكاسب 11.3 ملياراً في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ3.1% في أسبوع، بدعم مكاسب الأسهم القيادية، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9849.41 نقطة، متراجعاً بـ0.31 %. وحقق سوق دبي المالي مكاسب جاوزت 11.3 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب على الأسهم القيادية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 686.55 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 697.87 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الأسبوع، صعدت أسهم إعمار العقارية 9.8 %، وتيكوم 6.8 %، وإعمار للتطوير 6.8 %، والإمارات دبي الوطني 4.6 %، وسوق دبي المالي 4.5 %.

وزاد دبي للاستثمار 4.2 %، ودبي الإسلامي 3.9 %، وبنك المشرق 3.3 %، والعربية للطيران 3.3 %، وأملاك للتمويل 2.6 %، والخليج للملاحة 2.6 %، وجي إف إتش المالية 2.3 %، وارتفع إمباور 1.6 %، وتبريد 1.4 % وديوا 1.2 % وتعليم القابضة 1 %.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 972.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 407.6 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 321.5 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 199.9 مليون درهم خلال 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 882.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 682.64 مليون درهم.

وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي صافي شراء بقيمة 112.96 مليون درهم في أسبوع بعد تحقيق مشتريات بقيمة 1.48 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.37 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9849.41 نقطة، متراجعاً بـ0.31 % في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.09 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 618.6 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 572.5 مليون درهم.

وارتفع بسوق أبوظبي في أسبوع أسهم بالمز الرياضية 17.4 %، والاتحاد للتأمين 13.3 %، وهيلي القابضة 9 %، ورابكو للاستثمار 7.6 %، والدار العقارية 6.4 %، والياه سات 5.5 %.

وزاد صناعات أسمنت الفجيرة 5.4 %، ومنازل 4.8 %، وأبوظبي للموانئ 4 %، وأدنوك للإمداد 4 %، وطاقة 3.7 %، وأيبيكس للاستثمار 3.3%، ودانة غاز 2.9 %، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 2.9 %، وريسبونس بلس القابضة 2.8 %.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب جاوزت 23 مليار درهم في أسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.557 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.580 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.87 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بقيمة قاربت 8.5 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.9 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.97 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 120.45 ألف صفقة.

أداء يومي

وعلى صعيد الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4168.55 نقطة، متراجعاً بـ0.26 %، في آخر جلسات الأسبوع. وتصدر سهم «دبي الإسلامي» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة قاربت 124 مليون درهم بختام جلسة أمس، مرتفعاً 1.7 % ليغلق عند سعر 5.9 دراهم.

وارتفعت في دبي أسهم دبي للاستثمار 1.6 %، وديار للتطوير 1.2 %، وتبريد 1.1%، وإعمار للتطوير 0.42 %. وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم الشارقة للأسمنت 8.2 %، وأي دي سي كوربوريشن 6.2 %، وبالمز الرياضية 3.2 %، وطاقة 2.8 %، وجلفار 2.2 %.

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