«إشراق للاستثمار» تبحث تخفيض أعضاء مجلس الإدارة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار إلى انعقاد الجمعية العمومية في أقرب وقت ممكن، وذلك لمناقشة مقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة.ووفقاً لبيان الشركة، سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة تعديل المادة (19 -أ) من الباب الرابع من النظام الأساسي للشركة، بموجب قرار خاص ليصبح مجلس الإدارة مكوناً من 5 أعضاء.

إلى ذلك، أعلنت «إشراق للاستثمار»، استقالة صالح هاشم الهاشمي من عضوية مجلس إدارة الشركة، وهذه الاستقالة الثالثة في غضون أيام لأعضاء في مجلس إدارة الشركة.وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أوضحت الشركة أن أسباب استقالة الهاشمي شخصية، ولإتاحة الفرصة لتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز