8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1744 مبايعة بقيمة 5.3 مليارات درهم، منها 289 مبايعة للأراضي بقيمة 2.11 مليار درهم، و1455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.19 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 77.69 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المنارة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 422.26 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 79.2 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 133.48 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 130.63 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 238.88 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 110 مبايعات بقيمة 290.46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.28 مليار درهم، منها 113 رهن أراضٍ بقيمة 1.03 مليار درهم، و507 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.25 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 385.95 مليون درهم، وأخرى في منطقة الصفوح الأولى بقيمة 163.46 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 147 هبة بقيمة 500.58 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 39.04 مليون درهم.



يوم الجمعة

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 910 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة آخر أيام الأسبوع تسجيل 236 مبايعة بقيمة 615.21 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 241.24 مليون درهم، و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 373.97 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.19 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 26.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 60.76 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5.76 ملايين درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 43.43 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 12.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 7.47 ملايين درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 37.68 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.98 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 277.23 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 150.38 مليون درهم، و87 رهن فلل وشقق بقيمة 126.85 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 118.84 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.09 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 18.26 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 7.77 ملايين درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3.51 ملايين درهم.

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