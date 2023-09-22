«ألِف» تبدأ بناء مشروع «حيّان» في الشارقة بـ 3.5 مليارات درهم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «ألِف» عن بدء أعمال البناء في مشروعها «حيّان»، ليكون نموذجاً رائداً للحياة الطبيعية.

ويشمل المشروع 1882 وحدة سكنية، تتألف من قصور وفلل وتاون هاوس، موزعة على أربع مناطق مختلفة، مصممة جميعاً بدقة لتلبية الاحتياجات والرغبات المتنوعة لقاطنيها. في قلب «حيّان» تقع أكبر بحيرة للسباحة في الشارقة، ويضم أراضي مخصصة لزراعة المأكولات العضوية، وهو أكبر مجتمع وأكثر المشاريع خضاراً في الشارقة.

وسيشكّل «حيّان»، الذي تبلغ قيمته 3.5 مليارات درهم ويمتد على مساحة 8.7 ملايين قدم مربعة، منارة ووجهة للمعيشة براحة ورفاهية وبمعايير عالمية تهدف لحماية صحة المجتمع.

وقالت مجموعة ألِف: «يسعدنا أن نعلن عن بدء أعمال البناء في مشروع حيّان رسمياً، الذي يجسد طموحات إمارة الشارقة التنموية، ويعكس رؤية الدولة للحاضر والمستقبل، وما تملكه من قدرات استثمارية واقتصادية ضخمة».

وأضافت: «يمثل المشروع علامة فارقة في رحلة مجموعة ألِف العقارية لتحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس. ويعكس التزامنا الثابت للارتقاء بالمشهد الاستثماري في الشارقة، وإنشاء عقارات من الدرجة الأولى، مبنية وفقاً للمعايير العالمية».

وتابعت: «مع تطوير حيّان نقدم تجارب معيشية فريدة لا مثيل لها، يوفر المشروع بيئة متكاملة بين الطبيعة وحياة المستقبل، تجمع بسلاسة بين المساحات الخضراء المظللة بأوراق الأشجار والمرافق المعاصرة والخدمات رفيعة المستوى ومجموعة واسعة من وسائل الراحة في مجتمع واحد أصيل نابض بالحياة».

داخل هذه البيئة الخصبة يمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الخارجية، بما في ذلك ملاعب كرة القدم والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة، وصالة ألعاب رياضية حديثة، ومسار بطول 6 كيلومترات لعشاق الجري وركوب الدراجات. سيحتوي المجتمع على متاجر ومطاعم راقية وحضانة ونادٍ مذهل يطل على بحيرة حيّان.

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