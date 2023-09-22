كبرى شركات السياحة الخارجية بدول «التعاون» تجتمع في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت شركة أفياريبس كبرى شركات السياحة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي في دبي في إطار النسخة الرابعة من كارافان أفياريبس الشرق الأوسط للسفر 2023.

حضر الحدث السنوي المتخصص أكثر من 130 شركة وخبيراً متخصصاً في صناعة السفر الخارجي، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية والمؤثرين في قطاع السفر. وشهد كارافان أفياريبس الشرق الأوسط للسفر 2023 تلاقي العديد من العلامات التجارية في قطاع السفر والوجهات الدولية للسفر تحت سقف واحد مع شركات ووكالات السفر الرئيسية في الإمارات، إلى جانب مجموعة من منظمي المؤتمرات المحترفين.

وأتاح الحدث اللقاء الشخصي والمباشر لتطوير باقات سفر جديدة وبرامج رحلات وفعاليات لعام 2024-2023 مصممة خصيصاً للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات.

وقال غلين جونستون، نائب الرئيس للشرق الأوسط والشؤون العامة الدولية: «ننظر إلى مستقبل قطاع السفر في هذه المنطقة بتفاؤل مبرر وحماسة في الوقت الذي نعمل فيه مع الشركاء في المنطقة لإعادة تعريف السفر والرحلات المتخصصة».

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