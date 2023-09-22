تكريم «اعتماد القابضة» تقديراً لجهود توطين الوظائف في 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت شركة اعتماد القابضة الاماراتية – الشركة الرائدة في الصناعات الأمنية والدفاعية- على شهادة تكريم وذلك خلال الاحتفال التكريمي التاسع عشر لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، والذي أقيم على هامش اجتماع لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط.

ويأتي تكريم شركة اعتماد القابضة بهذه الشهادة تقديراً للدور المتميز الذي بذلته الشركة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين، وتوطين الوظائف خلال العام 2023.

وتسلم خالد آل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اعتماد القابضة شهادة التكريم من الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل العماني بحضور جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب خالد آل علي عن سعادته بهذا التكريم والتقدير لجهود شركة اعتماد القابضة التي وضعت استراتيجية لتوطين الوظائف بها، حيث نجحت زيادة نسب التوطين لديها لمستويات عالية، حيث يشغل المواطنين مناصب في مختلف الأقسام وجميع إدارات الشركة والمؤسسات التابعة لها، كما يسهم المواطنون في الإشراف ومتابعة أعمال الشركة في مختلف المجالات، ونجحت في ابتكار وإبداع منتجات إماراتية الصنع بنسبة 100%.

وذكر آل علي أن هذا التكريم يأتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه جرى تكريم شركة اعتماد القابضة في العام الماضي من قبل وزارة الموارد البشرية الإماراتية تقديراً لجهودها في رفع نسب توطين الوظائف لديها.

وأكد أن شركة اعتماد ماضية في استراتيجيتها ونهجها في زيادة أعداد المواطنين، وتوفير التدريب والتأهيل الذي يمكنهم من تقديم أفضل أداء في العمل، وتطوير قدراتهم في مختلف الأقسام والمجالات.

وثمّن آل علي الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة الإمارات لرفع نسبة التوطين في مؤسسات وشركات وهيئات القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتيح لمواطني الدولة تولي الوظائف بها، والقيام بدورهم في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بالدولة.

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