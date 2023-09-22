خلال وقت قياسي.. بيع وحدات «دي أي إف سي ليفينج» مركز دبي المالي العالمي بالكامل

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أعلن مركز دبي المالي العالمي اليوم، عن بيع كامل وحداته السكنية في مشروعه «دي أي إف سي ليفينج» «DIFC Living» خلال وقت قياسي، مما يؤكد الطلب القوي على العقارات السكنية في قلب المركز.

ويعتبر المبنى الجديد أول مشروع سكني يفتحه مركز دبي المالي العالمي للبيع، وسيضم أكثر من 170 وحدة سكنية راقية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع متعدد الاستخدامات بحلول الربع الثالث من عام 2026، وتم إطلاق مبيعات المساكن في البرج الفريد الذي يبلغ ارتفاعه 186 متراً والمكون من 41 طابقاً في 20 سبتمبر الجاري.

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