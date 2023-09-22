تعاون بين مكتب أبوظبي للمقيمين و«ناين ياردز» لاستقطاب المستثمرين

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت شركة «ناين ياردز»؛ وهي إحدى شركات التطوير العقاري العاملة في أبوظبي ـ التي تأسست عبر تعاون مشترك بين إي أي أتش إثمار الدولية القابضة وشركة النهضة الدولية القابضة ـ توقيع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، بهدف تعزيز قطاع الاستثمار العقاري ودعم عملاء شركة ناين ياردز. وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: يُسعدنا التعاون مع «ناين ياردز»، تأكيداً لجهود أبوظبي الساعية لاستقطاب المستثمرين وعائلاتهم ودعم المجتمع المزدهر والعمل معاً نحو اقتصاد مستدام ومتنوع.

وقال أحمد سليط، الرئيس التنفيذي لشركة «ناين ياردز»: تأتي هذه الخطوة استجابةً لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارات والتي تهدف لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة عمل متميزة وفريدة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث سنُسهم من خلال إتاحة الفرصة للترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي من تحقيق استقرار عملائنا في الإمارة، الأمر الذي سيُسهم في مزيد من الدعم لاقتصاد العاصمة المستدام والمتنوع. ومشروع «سي لا في» وهو أحد مشاريع «ناين ياردز» يقع على الواجهة البحرية في قلب جزيرة ياس، وتبلغ قيمته 2 مليار درهم، ويتألف من 4 أبراج تضم 668 وحدة سكنية.

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