«ضيافة دبي التجاري» تعزز قدراتها

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» عن تعيين جورج هيسلر رئيساً جديداً لعمليات الطهي في مطبخ «الضيافة» الحائز على العديد من الجوائز، ويأتي التعيين بالتزامن مع قيام «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» بتعزيز قدراتها، عبر استضافتها مؤخراً لتجمع ضخم جمع أعضاء مجتمع البهرة الداودية، وشهد قيام فريق «الضيافة» بتقديم الطعام يومياً، وعلى مدى 10 أيام، لنحو 40 ألف شخص من المشاركين.انضم الشيف جورج هيسلر، المولود في ألمانيا، لفريق «الضيافة» بعد رحلة مهنية طويلة امتدت لثلاثة عقود، توزعت بين العمل في أربع قارات مختلفة، وتوليه لمناصب مهمة في وجهات فاخرة تنوعت بين المطاعم الحائزة على ثلاث نجمات ميشلان، والفنادق من فئة الخمس نجوم، والمنتجعات الفاخرة، والعلامات العالمية لخطوط الرحلات البحرية الرائدة.

وتستمر «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» في التألق في عالم الطهي، حيث فازت إلى اليوم بـ 188 جائزة، تشمل 17 ميدالية (من ضمنها 8 ذهبيات) في مسابقة «صالون كولينير الإمارات 2023» لفنون الطهي.

وبالإضافة لهذا الإنجاز الكبير تم تكريم فريق «الضيافة» أيضا بجائزة «أفضل شيف معجنات في دولة الإمارات» وفئة «أفضل طبق حلويات من أربعة أصناف»، فضلاً عن فوز مركز دبي التجاري العالمي بجائزة (أفضل مؤسسة في دولة الإمارات) مما عزز من مكانته وسمعته العالمية المرموقة في قطاع الضيافة.

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