الزيودي: الإمارات ملتزمة بترسيخ الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، التزام الإمارات بترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات، ومواجهة التحديات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.وقال: «تلتزم دولة الإمارات بمواصلة تأدية دور قيادي في التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يشكل منتدى الاستثمار العالمي 2023 منصة فريدة لجمع وتواصل القادة الدوليين ووضع خطط ملموسة لاستقطاب وتوجيه الاستثمارات اللازمة لجعل هذا التحول حقيقة واقعة». ويناقش المشاركون في الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي «الأونكتاد»، التي تُنظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالاستدامة، وكيفية توظيف الموارد المتاحة لتسهيل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، خاصةً في الدول النامية.

ويتزامن استضافة الحدث العالمي مع إعلان دولة الإمارات 2023 «عاماً للاستدامة»، ما يعكس التزامها بتبني الممارسات المستدامة والحلول المبتكرة للمساهمة في معالجة القضايا البيئية على نطاق عالمي.

ويشارك في المنتدى، الذي يعقد تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية من مختلف دول العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، وبحث تحديات الاستثمار والتنمية العالمية، وتحفيز التعاون والعمل المشترك لضمان مواكبة التجارة الدولية والاستثمارات لأهداف ومبادئ التنمية المستدامة. ويستقطب المنتدى ما يزيد عن 7000 من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.

التزام

وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تعكس استضافة منتدى الاستثمار العالمي نهج أبوظبي والتزامها الراسخ بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تنبع من قناعتنا وتاريخنا في التعامل مع الموارد وتوظيفها بصورة مسؤولة، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا بحيث يوفر المنتدى منصة ملائمة للتوصل إلى أفكار وحلول مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز