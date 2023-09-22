غرفة الشارقة تدعو القطاع الخاص للمشاركة في جائزة التوطين الخليجية

المصدر: الشارقة - البيان

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دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منشآت القطاع الخاص الخليجية، إلى المشاركة في جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، التي تنظمها الغرفة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ضمن جهودها في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي. وحضت الغرفة كافة منشآت القطاع الخاص من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإمارات على المشاركة.

مؤكدة أن الجائزة تهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص الخليجية على توظيف أكبر عدد ممكن من مواطني دول التعاون وإيجاد بيئة تنافسية لزيادة الموظفين الخليجيين بين المنشآت ضمن بنود السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من خبرات وخدمات الاستشاريين، بما فيهم المتقاعدين في عمليات التوظيف والتوطين، إضافة إلى تسليط الضوء على إدراج هذا التكريم ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

وأكدت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز أن الغرفة تلقت العديد من طلبات التسجيل منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة، داعية كافة منشآت القطاع الخاص بالإمارات ودول التعاون إلى التسجيل بالجائزة التي تواصل استقبال طلبات الترشح حتى نهاية نوفمبر من خلال زيارة الموقع www.shjseen.ae.

مشيرة إلى شروط المشاركة هي أن تكون المنشأة في مجال العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ومسجلة في أي من دول التعاون، وتمتلك سجلاً تجارياً بوزارة التجارة في الدولة، ومسجلة لدى الغرفة الوطنية والتأمينات الاجتماعية حسب النظام المتبع، منوهة بأنه تم اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية لإعداد الملف النهائي لكافة الفئات. وتم تخصيص الرقم 065938703 لأية استفسارات.

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