«هايز»: انتعاش الطلب على الوظائف التنفيذية في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصدت شركة «هايز» البريطانية متعددة الجنسيات لخدمات التوظيف والموارد البشرية، ارتفاعاً هائلاً في التعيين بالوظائف التنفيذية والإدارية في الإمارات خلال الفترة الراهنة، وذلك في سياق الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة، الذي عزز الثقة في الأسواق، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما دفع بدوره الشركات إلى التعجيل بتنفيذ خطط التعيين واستقطاب أفضل المواهب لشغل الوظائف التنفيذية والإدارية.

وبحسب «دليل هايز للرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي، لعام 2023»، والذي أصدرته الشركة حديثاً، فإن الشركات المتخصصة في الخدمات المالية، المهنية، القانونية، وأيضاً الشركات المنتمية إلى القطاع الصناعي في الإمارات، واصلت خلال الفترة المنقضية من 2023 توسعها الذي بدأته منذ العام الماضي في التعيين بوظائف تنفيذية وإدارية.

والتي تشمل المساعدين التنفيذيين والسكرتاريا، الأمر الذي رفع الطلب على هذه الوظائف بالدولة إلى حدّ كبير خلال العام الجاري.

وأفاد التقرير بأن 56% من المسؤولين عن التعيين بالشركات العاملة في الإمارات قد أعربوا في مطلع العام الجاري عن خططهم للتوسع في التعيين بوظائف تنظيمية دائمة على مدار العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز