«راكز» تعزز التعاون التجاري مع قوانغدونغ الصينية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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اختتم وفد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» برئاسة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، جولته الترويجية في مقاطعة قوانغدونغ الصينية بنجاح، وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات مع الشركات المحلية والجمعيات التجارية البارزة والجهات الحكومية الهامة، وبحث فرص تعاون اقتصادي وتجاري جديدة، كما استضاف الوفد عدداً من منتديات الأعمال في 3 مدن رئيسية شملت قوانغتشو وشينزين ودونغقوان لأجل استعراض فرص العمل المتوفرة لدى أسواق الشرق الأوسط النامية على الشركات الصينية.

وأتاحت هذه المنتديات الفرصة للمشاركين لاستيعاب المشهد الاقتصادي والصناعي في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى استعراض فريق راكز والشركات المحلية لخطط المشاريع والاستثمارات في الخارج، وشملت المناقشات بين كلا الطرفين تحديد مجالات التعاون المستقبلية وإنشاء منصات تجارة خارجية فعّالة لبناء علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد.

والتقى الوفد شركات عاملة بقطاعات رئيسية مثل المركبات والمعدات الإعلامية والطاقة والأدوية والأمن وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والبناء والتمويل والتجارة الإلكترونية.

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