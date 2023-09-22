«إياتا» يدعو نيجيريا لتطوير حلول لسداد ديون شركات الطيران

المصدر: دبي - البيان

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كشف كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا «إياتا»، أنه حتى أغسطس 2023 وصلت الأموال المحجوبة من العائدات التي حققتها شركات طيران دولية عاملة في نيجيريا إلى 783 مليون دولار. ولفت بيان اتحاد النقل الجوي الدولي «IATA» إلى أن ثمّة تعاوناً جرى أخيراً مع الحكومة النيجيرية بهذا الخصوص.وكانت طيران الإمارات علقت رحلاتها إلى نيجيريا العام الماضي بسبب الأموال المحجوبة، علماً بأن نيجيريا تعد واحدة من أكثر البلدان مديونية لشركات الطيران الأجنبية على مستوى العالم.

ويشكو البنك المركزي النيجيري من نقص حاد في العملات الأجنبية؛ مما يؤدي إلى فرض قيود على الواردات، ويعرقل تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. وقال العوضي إنه التقى وزير الطيران وتطوير الفضاء في نيجيريا، فيستوس كيامو.

وقال كيامو، أخيراً، إن الرئيس بولا تينوبو أمر بعقد اجتماع ربع سنوي بين البنك المركزي النيجيري وشركات الطيران الأجنبية لإيجاد وسائل لإعادة الأموال المحجوبة.

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