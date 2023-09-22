بدور القاسمي: تمكين المرأة في التكنولوجيا مسؤولية إنسانية جماعية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أمس، عدداً من النساء الملهمات من مختلف أنحاء العالم في «منتدى وحفل توزيع جوائز المرأة في قطاع التكنولوجيا»، الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للاحتفال بإنجازات المرأة في القطاعات التقنية المختلفة.وقالت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها الافتتاحية أمام المنتدى، إن المسؤولية الإنسانية الجماعية هي فتح مسارات للفتيات والنساء في مجال التكنولوجيا، ويجب ألا نسمح لقطاع التكنولوجيا بالنمو بينما نترك نصف البشرية خلفنا ودون أن تتاح للنساء فرصاً متساوية فيه.

عندما يتقاطع الابتكار والطاقة النسائية، يتحول التركيز نحو الجوانب الإنسانية مثل الوصول، والاستدامة، والأخلاق. ومن خلال تمكين النساء وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، سيكون لهذا تأثير اجتماعي إيجابي يستفيد منه الجميع.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بفريق عمل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتجسيده قيم التضامن والشمولية، مؤكدة أنها جزء أساسي من جهود المجمع في مجال الاستدامة. وأضافت: «أنا فخورة بالعمل الذي نقوم به هنا، خصوصاً مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 28)، ونحن من بين الجهات الأكثر فاعلية في دعم جهود الإمارات لمكافحة التغير المناخي من خلال مشاريع ملموسة لتقليل الأثر الكربوني وتطوير البنية التحتية المستدامة».

وجاءت جائزة المرأة في قطاع التكنولوجيا بنسختها الثانية في الإمارات، بحضور أيومي مور أوكي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمبادرة المرأة في قطاع التكنولوجيا، وهي إحدى الجوائز الدولية المهمة التي تنظم على المستوى العالمي، وعلى مستوى 6 قارات، بهدف الاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة في قطاعات التكنولوجيا. وتعتبر هذه الفعالية واحدة من 7 جوائز إقليمية تحتفل بالنساء الملهمات اللواتي يبتكرن ويلهمن ويعملن على تحويل قطاع التكنولوجيا.

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