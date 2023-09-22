«ريباوند»: تسجيل 210 أعضاء من 60 دولة في عام

المصدر: (دبي - البيان)

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احتفلت شركة ريباوند، التي تمتلك وتدير منصة ريباوند، وهي منصة رقمية توفر حلّاً عالمياً مبتكراً يهدف إلى إبقاء البلاستيك بعيداً عن البيئة وداخل الاقتصاد، بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس منصتها العالمية، حيث شهدت المنصة خلال عام واحد فقط، نمواً سريعاً، وتضم حالياً أكثر من 210 أعضاء من نحو 60 دولة. وقالت مريم المنصوري، المدير العام لشركة ريباوند: نتطلع إلى توسيع نطاق شبكتنا والاستمرار في إحداث المزيد من التغييرات الإيجابية في بيئتنا واقتصاداتنا خلال السنوات المقبلة.

وتمكنت المنصة التي تضم حالياً 44 عضواً من الإمارات وأعضاء آخرين من العديد من الدول حول العالم، من بناء شبكة عالمية تضم أفراداً ومؤسسات مبتكرة مكرّسة لخلق مستقبل أكثر استدامة. وتشمل قائمة الدول الخمس الأولى التي تأتي منها غالبية أعضاء المنصة كل من الإمارات والهند وإندونيسيا وماليزيا والولايات المتحدة. وتعاونت المنصة ريباوند مؤخراً مع إحدى الشركات العالمية في مجال إعادة التدوير في اليابان.

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